據全球最大的投資公司貝萊德（BlackRock）稱，隨著大陸繼續努力應付新型冠狀病毒(COVID-19)爆發的經濟影響，大陸可能會尋求保持其「充裕」的流動性。

貝萊德亞洲信貸主管內拉吉·塞斯（Neeraj Seth）週四對CNBC的說：「我認為從這次的降息而言，我們還會看到更多的舉措。」

賽斯發表上述評論之前，大陸於週四早上降低了貸款最優惠利率，此舉可能降低企業的借貸成本。人民銀行週四將其1年期貸款市場報價利率(LPR)降低了10個基點，而5年期LPR則降低了5個基點。這項政策是在大陸人民銀行降低人民幣匯率數天之後。

隨著農曆新年假期的延長，大陸新冠肺炎的爆發延遲了工廠的恢復運營。它還引起了對其國內和國際潛在經濟影響的擔憂。蘋果本週早些時候警告稱，它預計不會達到其第二季度的收入預期，並指出全球iPhone供應量下降以及爆發導致大陸需求下降。

賽斯說，關於信貸如何流入系統的問題仍然存在。他補充說，對於感到壓力的中小型企業尤其如此。「許多工廠已經關閉了一個多月，他們可能在未來一兩個月內產能仍處於較低的利用率。」

(中時電子報)