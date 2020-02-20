安森美半導體（ON Semiconductor），美國納斯達克上市代號：ON），宣佈連續第三年入選美國《巴倫週刊》最永續發展的100家公司，排名從2019年的第59位上升到今年的第15位。

安森美半導體道德與企業社會責任副總裁Jean Chong說：「我們很高興連續第三年獲《巴倫週刊》評為最永續發展公司之一。這認可和上升的排名進一步證明我們身為企業所做的卓越工作，以及致力於使世界更環保、更安全的承諾。 這承諾貫穿從產品開發至如何做生意， 它植根於我們營運的各面向。」

安森美半導體致力於高能效，經營不斷看重永續的發展。 公司從創新技術到製造工藝，對環境永續性的做法都遵循環境職業健康與安全政策。

公司熱衷於使世界更環保，並制定了多個長期計劃。在安森美半導體美國總部，共乘計劃每年可避免約9噸的污染。

此外，菲律賓宿霧製造廠的壓縮機和真空系統，為公司節省了35,000千瓦時的能源，相當於節省了約77,000美元。

自2016年以來，安森美半導體的晶圓製造廠之標準化用水量減少了17.3％，封裝及測試廠的標準化用水量減少了10.5％。

此外，安森美半導體還名列《新聞週刊》（Newsweek）2020年美國最有責任感企業名單，並因不懈的永續發展工作連續四年獲選為世界最道德企業之一。

(工商 )