櫃買中心今（20）日表示，文曄科技公司（3036）之上櫃轉換公司債自2月21日起暫停交易。

文曄科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃轉換公司債自2月21日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(工商 )