文曄上櫃轉換公司債自2月21日起暫停交易 18:232020/02/20 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（20）日表示，文曄科技公司（3036）之上櫃轉換公司債自2月21日起暫停交易。 文曄科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃轉換公司債自2月21日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #上櫃 #轉換公司債 #暫停交易 #文曄科技公司 #文曄 也許您會感興趣 推薦閱讀 文曄擬私募1.7億股 市場關注 04:102020/02/17 證券．權證 文曄擬增資反攻 稀釋大聯大股權 14:532020/02/17 財經 冠西電可轉債競拍完成 訂定承銷價104.5元 14:202020/02/18 財經 逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 17:242020/02/18 財經 捷迅股票自2月19日起得為融資融券交易 17:592020/02/18 財經 《店頭市場》捷迅開放信用交易 08:352020/02/19 財經 《生醫股》杏一無擔保可轉債承銷價103.62元，3月2日掛牌 11:082020/02/19 財經 《證交所》杏一國內第二次無擔保轉換公司債承銷價格103.62元 13:242020/02/19 財經 杏一可轉債二 每股承銷價訂103.62元 14:002020/02/19 財經 新版公司治理守則 上路 04:102020/02/20 證券．權證 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 醫療人員執勤染新冠肺炎 是國壽保戶慰問5萬 - 財經 - 工商 肺炎免疫 末日博士開金口：今年四大經濟危機 - 財經 台積電死敵大逆襲！ 驚爆7奈米EUV最新戰況 - 財經 義联集團旗下萬豪酒店、御宿旅館集團九如館開幕均延後 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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