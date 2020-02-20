由林哲熹、嚴正嵐、張寗等人主演的恐怖片《女鬼橋》，故事深掘台灣知名恐怖景點女鬼橋，為保現場工作人員平安，劇組請來台灣第一把交椅、也是鬼片《粽邪》宗教顧問的法師「龍哥」壓陣，拍攝空檔時，林哲熹會在場邊跟龍哥聊天，才了解龍哥是少數能扛起鍾馗命格的法師。

林哲熹說：「龍哥跟我講了很多宗教的故事，像他是鍾馗法師要畫臉，一畫不對就會出事，而且被別人叫到名字不能回頭，要騙過『好兄弟』，他的同業是一個藝人的爸爸，就是因為被叫到名字回頭就過世了。」林也形容，龍哥的工作雖然嚴肅，但私下為人海派；而嚴正嵐則相反，她在片場會盡量和龍哥保持一點點距離，演出時盡量不去想跟鬼有關的事情。

雖然電影已經請了宗教顧問買保險，但是仍然時不時還是會有狀況發生，尤其是在七月鬼門開期間拍攝，工作起來都戰戰兢兢，有次就在龍哥都已經做好最妥當的安排，大家都準備好開拍時，沒想到主燈泡突然瞬間熄滅，導演奚岳隆還發現全場安靜、連原本的蟲鳴鳥叫聲都不見了。

電影宗教顧問龍哥（右）和演員詹宛儒。（傳影提供）

拍片過程中還有演員謝毅宏整個眼睛充血、他自己也感覺想吐；而張寗也因為電梯的上上下下到了按鍵的樓層就是不開門，讓她全身發毛；甚至還有幾個工作人員狂哭、還感到不舒服的狀況，還好這些臨時突發狀況有龍哥的安撫，才終於讓這些事件都平安渡過。電影27日在台上映。

(中時 )