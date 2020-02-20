葉門女律師薩拉里今天獲頒被譽為「諾貝爾人權獎」的馬丁恩納斯人權捍衛者獎，她先前致力揭發戰火肆虐的葉門境內有多處秘密監獄，裡頭數以千計男人和男孩遭任意拘禁和刑求。

馬丁恩納斯人權捍衛者獎（Martin Ennals Award）是全球最具聲望人權獎項，評委會讚揚42歲的薩拉里（Huda Al-Sarari）展現「罕見勇氣」，致力調查並揭發多個外國政府自2015年起在葉門設立的秘密監獄。

當年沙烏地阿拉伯為首的軍事聯盟介入葉門內戰，對抗獲伊朗支持、已掌控首都沙那的葉門什葉派叛軍青年運動（Huthi）。

自那以來，軍事衝突已造成數萬人喪命，大多數是平民，促使聯合國形容這是全球最糟的人道主義危機。

薩拉里獲頒通常被稱為諾貝爾人權獎的這個獎項。頒獎單位發表聲明說，她因揭發「外國政府在葉門運作秘密監獄引發的強迫失蹤現象」而獲獎。

聲明表示，這個體制導致「數以千計男人及男孩遭到任意拘禁、刑求和法外處決」。

評委會表示，薩拉里收集超過250起虐待案例的證據，成功說服國際特赦組織（Amnesty International）和人權觀察（Human Rights Watch）等國際組織跟進調查。

儘管自己及家人面臨各種威脅恫嚇和中傷誹謗，薩拉里仍堅毅致力於伸張正義，因而備受推崇。

(中央社)