為搶攻台商資金回流、因反送中事件竄逃出香港的資金，金管會主委顧立雄20日親自發布新財管方案草案預告，該方案主要針對資產逾新台幣1億元以上銀行高資產客戶，此次預告延長至60日，因此實際最快將在109年第二季上路，符合標準銀行可遞件申請。

顧立雄指出，為推動我國理財產業升級，並就銀行辦理「高資產客戶」適用之金融商品及服務為審慎監理，此次研擬本草案作為銀行辦理本業務之基礎，由於希望金管會允准的銀行在提供商品、服務時能做好客戶KYC、商品適合度的內控等，所以不是所有銀行都可辦理，而是要符合一定審核標準。

顧立雄指出，開辦該業務的銀行必須符合五大標準：一、財務健全性，其中資本適足部分規定為最近半年度普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率應分別達9.5％、11％及13％以上。

二、辦理理財服務之管理資產規模具有三類型規模之一：1.金錢信託資產扣除保管有價證券金額，加計辦理店頭結構型商品業務之流通餘額達新臺幣1,500億元以上。2.全體理財客戶可投資資產達新臺幣3千億元以上。3.可投資資產淨值達等值新臺幣3千萬元以上理財客戶，其總可投資資產達新臺幣1千億元以上。

三、守法性良好。四、內部控制及風險文化之有效性。五、經營業務能力及資源投入。

此次頒布的「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」草案新開放業務增加三大項目，包括：鬆綁外國債券信評不受BB評等限制、打通OBU（國際金融業務分行）和DBU（外匯指定銀行）兩者的商品渠道以及開放銀行發行外幣結構型金融債。

管理配套措施包括：建立商品適合度制度及風險揭露、建立商品審查及監控機制、強化境外金融商品發行機構之責任、數位金融服務之內部控制、安全控管及防弊措施、強化內部控制、風險控管及行為規範管理機制等。

(工商 )