IDM大廠意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）與指定合作夥伴合作，為工業物聯網（Industrial IoT，IIoT）和汽車系統安全連接到蜂窩網路應用打造了一個配套完整的生態系統。

意法半導體的解決方案便於連網裝置連接全球各種不同的網路和服務，讓遠端狀態監測和預測性維護等IIoT使用案例，以及車載資訊娛樂、車輛診斷和緊急救援等駕駛服務的連網更加簡單容易。

意法半導體提供多種安全工業級和汽車級嵌入式SIM（eSIM）卡的軟硬體，其支援產業標準GSMA或專有的引導設定檔（bootstrap profile）。指定合作夥伴Arkessa、Arm和Truphone提供和管理裝置入網和服務開通平台，這三家公司擁有數百萬的機器間通訊（Machine-to-Machine，M2M）設備部署規模和eSIM卡啟動數量。

開通服務使配備eSIM卡的連網裝置能夠自動連接到行動蜂窩網路，並享受彈性之終身的訂購管理服務。意法半導體每個指定合作夥伴／運營商都能連接世界各地數百個不同類型的行動蜂窩網路，包括2G、3G、4G、LTE CAT-M（低功耗廣域物聯網）和NB-IoT（窄頻物聯網）。

意法半導體安全微控制器事業部市場總監Laurent Degauque表示，「我們的M2M連網解決方案包括高品質、安全、方便使用的硬體，以及由可靠之世界級電信營運商所提供的網路連網和訂購管理服務。訂購靈活性、全球覆蓋率，以及從eSIM卡到服務商的各個級別安全性，讓客戶可以在任何地方都能快速、高效地部署創新的網路服務。」

意法半導體的eSIM晶片全都在歐洲和東南亞的GSMA SAS-UP（安全認證計畫UICC生產）認證工廠生產和進行客製化，以確保產品安全可靠。

(工商 )