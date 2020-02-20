證交所今（20）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過元大投信申請「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」由STOXX公司編製，指數採調整後市值加權方式計算，以STOXX 14個總市場指數的成分股為選股範圍，篩選符合營收來源至少30％以上為關鍵科技相關業務之企業，指數成分股涵蓋全球在關鍵科技產業中之代表性企業，現有成分股計99檔。

(工商 )