iSTOXX全球關鍵科技指數ETF獲資格認可 18:362020/02/20 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（20）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過元大投信申請「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」資格認可。 證交所表示，根據送件資料顯示，「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」由STOXX公司編製，指數採調整後市值加權方式計算，以STOXX 14個總市場指數的成分股為選股範圍，篩選符合營收來源至少30％以上為關鍵科技相關業務之企業，指數成分股涵蓋全球在關鍵科技產業中之代表性企業，現有成分股計99檔。 (工商 ) #關鍵 #iSTOXX #科技指數 #認可 #ETF 也許您會感興趣 推薦閱讀 復華投信債券ETF指數資格認可 過關 04:102020/02/17 證券．權證 推廣ETF投資 中信投信獲AAM肯定 04:102020/02/17 投資理財 《基金》疫情影響可控，上周股票型及債券型ETF各吸金逾百億美元 15:402020/02/17 財經 元大投信催生馬國首檔槓反ETF 04:102020/02/19 產業特刊 上櫃債券ETF今年來績效3.68％ 投資人數破4.4萬人 11:432020/02/19 財經 《店頭市場》截至昨日，99檔上櫃債券ETF平均報酬達3.68％ 17:392020/02/19 財經 富邦投信3檔ETF指數資格認可過關 19:112020/02/19 財經 富邦三檔ETF指數 獲認可 04:102020/02/20 證券．權證 川崎重工LPG燃料供應系統獲日本海事協會原則認可 17:042020/02/20 財經 《基金》基本面支撐，美股中長線不看淡 17:222020/02/20 財經 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 醫療人員執勤染新冠肺炎 是國壽保戶慰問5萬 - 財經 - 工商 肺炎免疫 末日博士開金口：今年四大經濟危機 - 財經 台積電死敵大逆襲！ 驚爆7奈米EUV最新戰況 - 財經 義联集團旗下萬豪酒店、御宿旅館集團九如館開幕均延後 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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