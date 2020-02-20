台灣高鐵（2633）去年營運報喜，旅運量達6,741萬人次，帶動年度營收衝上475.1億元，雙雙改寫新高。2019年稅前淨利77.8億元，年增6.3％，稅後淨利80.1億元，全年EPS 1.42元，為排除法定優待票一次性認列的歷史次高。

台灣高鐵20日公布最新財報，去年第4季稅後獲利18.54億元，EPS 0.33元，累計全年稅後淨利80.1億元，營業利益率43.18％，優於前年的42.16％，顯示本業獲利持續向上，全年EPS 1.42元，連兩年EPS超過1元。

受惠外部景氣好轉與經濟持續成長，台灣高鐵內部也透過多元行銷策略與持續優化收益管理，推升載客率，去年全年旅運量達6,741萬人次，年增5.4％，年度營收475.1億元，成長4.6％，再度超越通車以來高峰。

另外，公司積極開源節流，提升零組件本土採購比率、強化自主維修能力等作為控制成本，加上提前清償長期借款，發30年期公司債等降低財務費用財務管理措施，使得2019年稅前淨利較2018年成長6.3％，達77.8億元。

針對去年稅後盈餘衰退，台灣高鐵強調，2018年認列所得稅利益達33.8億元，其中大部分來自稅率變動調整，以及迴轉2017年度所得稅費用等一次性利益，去年則無該一次性利益認列，所得稅利益年減31.5億元，為去年稅後淨利減少26.9億元的主因。

此外，台灣高鐵日前董事會通過「台灣南北高速鐵路興建營運計畫新臺幣3,820億元聯合授信案聯合授信契約第五次增修契約」案，並公布與台新銀簽訂旅客刷卡購票金流收單服務案，預計明年10月底前完成金流系統建置。

台灣高鐵去年稅後獲利創歷史次高，股利發放備受市場關注，依照公司近年平均股利發放率在6～8成估算，預計現金股利仍有0.8到1.1元元水準，根據往年公告時程，預計3月董事會將決議股利分派。

(工商 )