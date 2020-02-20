歌壇新人楊仁沛年約44歲，外貌俊帥被稱小費翔，他日前放下人人稱羨的工作轉戰歌壇，返台推出首支創作單曲〈是你 是你〉；從小因父親工作移居美國的楊仁沛，長大後曾在好萊塢參與過獨立電影的製作，後來隻身在紐約創業，開設了數位廣告公司，事業有成的他一直難忘音樂夢，決定放下一切回到台灣，勇闖歌壇；特別的是，他除了是大陸工程董事長殷琪的外甥，2017年還被拍到與林志玲約會，之後因雙方忙碌而斷了聯繫。

〈是你 是你〉是楊仁沛創作的「愛情三部曲」中，第一首主打的浪漫情歌，以愛之名大聲告白「人生未必如你所願，但是你、是愛，讓我們有勇氣堅持到底。」動人浪漫之餘，楊仁沛更希望能為近來混沌不安的社會氛圍，帶來些許積極正向的正能量。

該曲MV邀請袁艾菲出演暖心又浪漫的劇情，儘管是第一次合作，兩人倒是很有默契地準備小禮物互送對方，袁艾菲貼心送上護嗓仙丹澎大海，希望楊仁沛能護好嗓子唱更多情歌給大家聽，而楊仁沛則聽說袁艾菲正準備搬家，喜歡用植物佈置環境，於是送上多肉的觀景植物給袁艾菲，他笑說知道袁艾菲最近吃素，「如果哪天肚子餓了，這還真的是可以拿來吃的喔」！認真模樣逗得袁艾菲大笑：「怎麼這麼了解我，就怕這麼小顆不夠我吃啊！」

楊仁沛近日推出新單曲。（Tiroka Pte. Ltd提供）

楊仁沛近日推出新單曲。（Tiroka Pte. Ltd提供）

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