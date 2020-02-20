自選秀節目《聲林之王》出身的張若凡，去年底發行《dopaMAINE我，她》首張個人專輯，即將在29日舉辦「dopaMINE 我，她」專輯演唱會，倒數9天搶先公佈嘉賓邀請有「鄉民老婆」封號的吳卓源，張若凡透露近期不斷練舞，就是和吳卓源在演唱會上「有一段特別的合作」，力邀粉絲「來現場感受一下為大家精心準備的演出」。

張若凡回憶和吳卓源認識機緣，是先前曾一同參加《綜藝大熱門》歌唱單元認識的，之後某天吳卓源半夜不睡覺，自己錄下唱張若凡〈走了嗎〉影片傳給張，並說：「半夜看你的影片會很容易哭」，讓張若凡瞬間大笑，隨後兩人便聊起來，成為有私交的好友。

張若凡新歌〈赤道上有知更鳥〉MV和最新4DViews科技結合，可見與動畫主角Amow互動。（浪LIVE提供）

首次舉辦個人演唱會，除了練團和練舞外，張若凡透露相當緊繃和焦慮，每天胃痛外還不斷冒痘，常常半夜想到演唱會事情，就會打給經紀人、朋友不斷詢問，媽媽得知她近期很焦慮，更特地去拜拜祈福希望一切順利，為維持最佳狀態刻意更不吃宵夜，不過有次忘記有點外送，當時焦慮到抱著狗狗發呆，結果狗狗被電鈴聲嚇到，慘被抓傷脖子。

回憶自己第一次看演唱會經驗，張若凡透露當時花了5000多元，買了Damien Rice戴米恩萊斯演唱會的票，坐在第四排，旁邊坐著徐佳瑩、前面坐著李宗盛，讓她覺得超級值得，和厲害的老師一起看喜歡的歌手，這次首度開唱，她期望這場演出在歌迷心中留有特別的位置。近期因新冠肺炎疫情，張若凡希望在這個低氣壓的防疫時刻，大家能夠在演唱會上獲得不一樣的開心或是娛樂。

張若凡新歌〈赤道上有知更鳥〉MV和最新4DViews科技結合，近期在行動影像貨櫃車可看見MV。（浪LIVE提供）

除了籌備演唱會，新歌〈赤道上有知更鳥〉MV中也和最新4DViews科技結合，配合動畫主角Amow打造出台灣首支以4DViews製作而成的MV，近期在MovieStage行動影像貨櫃車上也會播出〈赤道上有知更鳥〉MV，此外也推出演唱會限定聯名 STAFF TEE，當中將會有Amow圖像，也精心設計「STAFF」字樣在衣服背面，且每件衣服都有各自編號，凸顯每位粉絲都是獨一無二、一路上為她應援的最強後盾。

(中時 )