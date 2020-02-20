新冠肺炎持續擴散，全球病例數已超過4萬人，學者研究潛伏期恐長達42天，民眾恐在不知不覺中被感染，此次瘟疫不禁回想起1918年的「西班牙大流感」（1918 flu pandemic），曾造成全球5億人感染，至少5000萬人死亡。

1918年西班牙流感襲全球，2千萬人死亡。（圖／The National Interest)

根據美國「國家過敏與傳染病研究院」（National Institute of Allergy and Infectious Disease）主任佛奇（Anthony S.Fauci）表示，新冠肺炎的傳染性極高，不排除成為大流行，但是否會造成災難性流行病，仍無法評斷。不過，許多流行病學模型推估，實際病例數恐高達10萬，甚至更多，這也讓不少專家想起1918年肆虐全球的「西班牙大流感」；該病是有史以來感染性最廣泛、致死率最高的流行病。

1918年爆發全球性大流感逾5000萬人亡，比一戰還慘烈。（圖／The National Interest)

西班牙流感並非起源於西班牙，因當時剛好是第一次世界大戰期間，大部份消息都被戰爭所掩蓋，西班牙身為中立國，因大肆報導疫情慘況，讓人誤以為西班牙疫情最為嚴重，而病因則來自於H1N1病毒，全球約有5億人口感染，超過2千萬人死亡，流感死亡率達到10%，因物資缺乏及無法獲得良好照顧之下，流感奪走人數比一戰還多，成為人類歷史上最致命的流行感冒之一。

1918年爆發全球性大流感逾5000萬人亡，比一戰還慘烈。（圖／澳洲ABC News)

最早出現群據感染記錄，是在美國堪薩斯州（Kansas）的軍營，但症狀與普通流感相當，只有頭痛、高燒、肌肉酸痛和食慾不振等，卻隨著戰爭緣故，一夕演變成致命病毒，迅速蔓延全球，症狀包括肺部積水、呼吸困難及皮膚轉紫黑色等，就連台灣也難逃一劫，首波疫情出現在基隆地區，加上當時台灣爆發霍亂和流行性腦炎等疾病，造成民心慌亂，時任台灣總督的明石元二郎，也不敵病毒甚至併發肺炎，不幸病逝。

西班牙流感席捲全球，然而卻在18個月後，突然神祕消失，直到今日，科學家仍在努力地研究這個世紀病毒。回顧人類過網重大疫情，像是愛滋病、SARS和禽流感等，其病毒來自於動物；有專家就推斷，全球氣候變遷正改變動物的習性，野生物種入侵人類居住環境覓食，進而帶來傳染病，加上空間擁擠，形同加速病毒傳播。

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(中時電子報)