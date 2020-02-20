台中市一名患有思覺失調症的小美（化名），因4年前父親住院，就拜託父親的好友阿宏（化名）幫忙照顧，沒想到阿宏竟然在病房內性侵小美，事後小美覺得受辱向法院提起告訴，不過小美後來撤回告訴，2人也順利達成和解更登記結婚，但法官仍然認為阿宏毫無悔意，台中高分院依加重強制性交罪判他3年10月徒刑，全案仍可上訴。

檢方調查，2016年5月18日，小美的父親因病住進醫院，當天小美要回家一趟拿住院要用的物品，打電話給父親好友阿宏，請他來醫院照顧父親。不料，阿宏抵達醫院之後和小美幾句簡短交談之後，就硬拉小美進去廁所性侵未遂，後來又趁小美在躺椅休息時強行性侵得逞，小美後來不甘受辱便對阿宏提起告訴。

法官認為，阿宏明知道小美患有思覺失調症，更不顧小美極力反對，仍然對她強行侵犯，未能尊重小美的性自主權，導致小美身心受創嚴重，但考量雙方順利達成和解，當事人也具狀撤回告訴，並與阿宏登記結婚，遂依加重強制性交罪判阿宏3年10月徒刑，他不服判決上訴二審。

後來台中高分院認為，一審法官針對阿宏所犯之罪，量處刑度尚屬適法，並沒有違反比例原則，亦無明顯缺失或有違公平之情事，因此駁回阿宏上訴，維持一審判決。

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(中時電子報)