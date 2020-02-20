伊朗衛生部發言人今天表示，伊朗又有3名病患經檢驗後對武漢肺炎呈陽性反應，確診總數來到5例。

衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）推文表示：「科姆市（Qom）有2人、阿拉克市（Arak）有1人對2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）呈陽性反應，使得伊朗境內確診總數來到5例。」

(中央社)