伊朗又3人對武漢肺炎呈陽性反應 確診增至5例 18:332020/02/20 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗衛生部發言人今天表示，伊朗又有3名病患經檢驗後對武漢肺炎呈陽性反應，確診總數來到5例。 衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）推文表示：「科姆市（Qom）有2人、阿拉克市（Arak）有1人對2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）呈陽性反應，使得伊朗境內確診總數來到5例。」 (中央社) #伊朗 #陽性 #反應 #陽性反應 #武漢肺炎 也許您會感興趣 國際熱門新聞 問題大了！韓宣佈新冠疫情進入社區傳播階段 - 國際 重演1918西班牙大流感？逾5000萬人亡 比一戰慘烈 - 國際 悚！巨鱷龜頭比籃球還大！他冒險尋龜 差點成鱷魚大餐 - 國際 日人火大了！見東京奧運有困難 他們喊「換我辦」 - 國際 首例！鑽石公主號 2病患死亡 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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