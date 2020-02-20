疫情來襲，港校對台招生仍不停歇！香港城市大學20日舉行台港兩地視訊記者會，說明2020年招生細節，城大表示今年仍以學測4科為採計標準，並提供4年288萬台幣的全額獎學金。值得一提的是今年受疫情影響，大學博覽會取消，城大立即因應改為預約制網路面試。

目前港澳人士必須申請才能入台，且還要居家檢疫14天，城大今年遂改由仍在台灣的3位師生主持記者會，城大校長郭位等行政高層則在香港連線舉行視訊會議。

郭位表示，城大獲得QS全球大學排名第52名、QS全球年輕大學第4名，以及泰晤士高等教育2020國際化大學第1名，工學院是《美國新聞及世界報導》台港第1名、電腦是全球第11名；更大亮點是和美國康乃爾大學合作，成立了亞洲第一個6年制獸醫學位，也派了很多專家到西方社會學習。目前獸醫學位還沒有台生，他呼籲台灣學生趕快來爭取，還每年為台生保留一個「特別席」。

郭位說，動物與人的關係密切，10年前他說這句話時被人翻白眼，但這次疫情就說明一切；城大希望為公共衛生做出貢獻，像城大生物醫學系台籍助理教授阮相宇之前就用數學模擬推算疫情擴散速度，並建議港府從源頭堵截大規模社區傳染。

他並表示，城大不只是工程、理學、商學這些「硬學科」表現優秀，城大創意媒體學院也十分傑出，該校印度學生贏得2018年奧斯卡最佳動畫片；電影「一念無明」金馬獎新晉導演也是城大校友。

城大環球事務拓展處副處長卓燕說明，今年入學跟去年一樣採計學測4科，英文要達頂標，至於其他3科標準由系所決定。學費仍是14萬元港幣／年，城大並提供全額獎學金18萬港幣（約合72萬台幣）；另有學費全免獎學金14萬港幣／年、學費半免獎學金7萬港幣等。上述獎學金皆可續領4年。城大也提供傑出運動員入學獎學金16萬港幣／年。

由於今年大學博覽會因配合防疫而取消，城大很快做了應變措施，原本安排2月29日、3月1日在台北的現場面試改為預約網路面試。卓燕說明，1月底之前已提交申請者，補齊學測成績之後可參加2月29日、3月1日網路面試；尚未申請者2月28日之前仍可上網預約網路面試。面試將採line視訊、全英語口試；面試之後7到10天公布結果。

(旺報 )