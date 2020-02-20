以紅豆粉粿、楊枝甘露一路紅遍全台的古早味手搖「萬波」又推出新品啦～這次以「雞蛋糕」為靈感，結合台灣之光「珍珠奶茶」，讓奶香、茶香與口感十足的珍珠巧妙還原記憶中的童趣滋味！

大家最愛波霸奶茶完全變身了！只見色澤呈現金黃色的雞蛋糕奶油完美融入奶茶，最推薦傾斜10°攪拌均勻再喝，一入口就能感受香甜的雞蛋糕香，既濃郁又Q彈的口感保證讓人一口接一口，不到五分鐘就能喝光一整杯，如果是不愛波霸的人，也可以換仙草或小芋圓。

色澤呈現金黃色的雞蛋糕奶油完美融入奶茶。（圖／楊婕安攝）

「雞蛋糕奶茶」除了原味，也同時推出層次感滿分的OREO口味，加入酥脆的巧克力碎片一樣好喝！而今年萬波也跨國邀請泰國人氣藝術家 Gongkan 聯名，將新品杯身結合他知名的《Teleport》系列作品，在外型圓滾滾的杯子印上幽默的文青插畫，非常值得打卡。

「雞蛋糕奶茶」除了原味，也同時推出層次感滿分的OREO口味。（圖／楊婕安攝）

而伴隨一年一度的草莓季，文青系手搖「好喜堂Hunny Tea」也推出季節限定「艾許奶蓋法式厚草莓」！除了以奶蓋系列經典的法國艾許奶油（Beurres Échiré）製作厚達三公分的濃奶蓋，底層更大手筆藏著以10顆大湖草莓，原汁原味現打的草莓牛奶，不僅聞起來香氣撲鼻，喝起來更是酸甜滑順，堪稱「會流動的法式甜點」，請愛喝果汁的吃貨們絕對不能錯過～

大手筆以10顆大湖草莓現打的草莓牛奶。（圖／楊婕安攝）

而好喜堂全系列的牛奶飲品來頭都不小，一致採用台灣最高等級的花蓮吉蒸牧場秀姑巒鮮乳，讓每一口都醇厚鮮甜！不過來到這到底該怎麼點最內行？對此，老闆獨家透露了三大人氣王，分別是好丸鐵觀音奶茶、古早味紅茶艾許奶蓋以及無咖啡因的好丸黑糖鮮奶。

牛奶飲品一致採用花蓮吉蒸牧場秀姑巒鮮乳。（圖／楊婕安攝）

第一名意外由特殊茶種鐵觀音奪下，老闆表示，「鐵觀音需經驗和耐心處理，才能讓茶回甘的口感恰到好處，最後加上鮮奶跟現熬的黑糖珍珠超絕配！」而「古早味紅茶奶蓋」也絲毫不輸！以台味濃郁麥香融合法國奶油，不愧是最強台法混血手搖。

人氣第一的好丸鐵觀音奶茶。（圖／楊婕安攝）

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(中時電子報)