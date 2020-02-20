學生一路慢慢摸索，製作出獨一無二的口罩套。（校方提供／許哲瑗新北傳真）

從裁剪布材、熨燙折線、手縫定邊、車縫成型、修飾完工一氣呵成。（校方提供／許哲瑗新北傳真）

透過縫紉課程訓練孩子專注力。（校方提供／許哲瑗新北傳真）

透過課程向學生傳遞施比受更有福的善念。（校方提供／許哲瑗新北傳真）

開學在即，口罩不足問題讓不少家長憂心忡忡，新北市中途學校豐珠中學，利用寒假期間指導校內學生製作環保口罩套，從裁減布料、熨燙折線、手縫定邊全都一手包辦，日前在澳底國小校長李延昌引薦下，將500個手作口罩套提供給澳底、貢寮、福林等6所偏鄉學校，提前為學生開學防疫做準備。

「從零到有，學生成就感十足！」豐珠中學校長陳紅蓮表示，製作口罩套並不容易，尤其學生對縫紉概念一竅不通，只能自行上網研究製作影片，從裁剪布材、熨燙折線、手縫定邊、車縫成型、修飾完工，所有程序一步步摸索，最初連針腳都縫得歪七扭八，漸漸得愈來愈上手，短短2周內，做出500多個獨一無二的口罩套，不僅成就感十足，也能帶回家送給家人使用。

陳紅蓮指出，透過澳底國小校長李延昌一呼百應，愈來愈多社區志工加入製作，預計開學前可將500個口罩套，發送給和美國小、澳底國小、貢寮國小、福隆國小、福連國小，以及瑞芳國小的弱勢學生，透過縫紉課程訓練孩子專注力，也能拋磚引玉，向學生傳遞施比受更有福的善念。

澳底國小校長李延昌說，對於偏鄉學生而言，購買口罩套等防疫物資的難度較高，家長敏銳度也較低，得知豐珠中學發起「2020我罩你製作口罩套」活動後，邀集10多名澳底國小志工隊投入生產，收穫良多，可惜國小學生手作能力有限，無法加入製作，但會將口罩套的使用方式、環保概念納入課程教材中，讓學生提高防疫認識，為地球盡一份心力。

(中時 )