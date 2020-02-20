櫻花季到來！7-ELEVEN今（20）宣布，繼上月推出草莓季創造粉色話題，成功帶動相關類別業績成長20％，為延續粉紅熱潮，緊接著將由櫻花季接棒，於2月26日起推出一年一度的「櫻花季」夢幻季節限定商品，整合全店集點、零食、咖啡、飲料到生活小物，並集合三麗鷗、卡娜赫拉的小動物、迪士尼、OPEN小將等超人氣角色，預計帶動相關類別業績成長20％以上。

7-ELEVEN表示，今年櫻花季活動已邁入第3年，看好「櫻花美學經濟」，7-ELEVEN將在門市推出「櫻花季」主題專案架，攜手國內外大廠合作，主打超過20款獨家櫻花零食、飲料及櫻花卡通肖像新品，讓消費者免出國也能享受櫻花季氛圍。

7-ELEVEN指出，今年包括樂天小熊、日本黑雷神巧克力、日本格力高百琪棒、樂事洋芋片、品客洋芋片等大廠，皆推出季節限定口味與櫻花包裝；另外，櫻花季商品也延伸至傘、面膜、面紙、用品、收納小物等不同結構，2月26日起將推出OPEN POINT會員專屬預購活動。

在飲品方面，7-ELEVEN表示，門市CITY CAFE也將於2月24日起推出「櫻花風美苺拿鐵」，以草莓濃縮原汁融合CITY CAFE拿鐵，並撒上草莓果乾，表面呈現櫻花花瓣視覺感，是一杯少女心噴發的網美咖啡，全台限量30萬杯。2月26日起至3月10日，一次購買2杯CITY系列飲品大杯以上任選第2杯7折。

7-ELEVEN精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡（目前全台共10家門市），也將同步推出「冰草莓咖啡奶霜」，以甜蜜草莓加入特選咖啡，漸層視覺與香醇口感，搶攻粉紅少女心；針對不喝咖啡的族群則有「冰草莓果粒歐蕾」，香甜草莓加上細緻綿密的鮮奶霜，吃得到草莓果粒，是款療癒飲品。

此外，7-ELEVEN也將於2月26日搶先上市「我的美麗日記」全新「櫻花淨白柔嫩面膜」，主打精選八重櫻與吉野櫻，雙櫻花萃取。還有OPEN小將也有櫻花季限定商品，換上粉嫩新裝，化身為夢幻Q萌的「OPEN小將櫻花粉娃娃」，將於2月24日上午11:00起限量預購，7-ELEVEN線上購物中心也同步開賣。

(工商 )