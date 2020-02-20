人民幣兌美元在岸價（CNY）20日收貶212個基點，創逾半個月新低，盤中一度低見7.0259。人民幣兌美元在岸價20日收報7.0153，較上日下午4時30分收報6.9941，重貶212個基點；較晚上11時30分最後成交價6.9977，貶值176個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）20日一度貶破7.04，低見7.0406，截至20日下午5時46分，離岸價報7.0297，在岸價報7.0199。

人民幣兌美元中間價連續第3日貶值，續創2019年12月25日以來新低。人民幣中間價20日報7.0026，較上日報7.0012，貶值14個基點。20日中間價較上日下午4時30收報6.9941，貶值85個基點；較上日晚上11時30分報6.9977，貶值49個基點。

報導引述交易員指出，美股繼續保持強勢，而且新冠肺炎疫情對大陸經濟衝擊的擔憂，也持續影響市場情緒，使得人民幣大幅走貶，午後結匯增多只略微收窄貶幅。預估短期人民幣可能仍有調整空間。

另有交易員認為，大陸貨幣政策寬鬆預期不減，可能外溢到匯市，可能繼續施壓人民幣匯率；不過市場預期仍無法肆意推低人民幣，畢竟中美貿易協議對匯率仍有一定要求。

(工商 )