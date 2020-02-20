桃園市一名劉姓人妻因和江姓人夫不合而離家，和余姓男子外遇同居，2人在2018年11月生下一對雙胞胎，江姓人夫向苗栗地院提出否認婚生子女訴求，在去年接獲裁定書，便向劉女與余男提告通姦與相姦罪，但桃檢認為，江男在1月和劉女離婚時，就已知道雙胞胎非其親生，當時並未提告，卻在延遲近1年後才提告，已超過6個月法定告訴期，因此20日偵結予以劉女、余姓男子不起訴處分。

根據《ETtoday》報導，31歲的劉姓女子和江姓男子於2007年結婚，但2人感情不睦，2017年時，劉女便離家與37歲的余姓男子外遇同居，2人還在2018年11月生下一對雙胞胎兒子；去年1月間，江男與劉女辦理離婚登記，發現名下多了一對雙胞胎兒子，江男告知戶政人員雙胞胎並非他親生，且向苗栗地院提出否認婚生子女訴求，要求親子鑑定。

去年12月6日，江南接獲苗栗地院否認婚生子女裁定書，便向劉妻、余男提告通姦與相姦罪。江男表示，去年11月19日，親子鑑定結果顯示雙胞胎非其親生，才發現劉女與余男有婚外情，所以向2人提告。但桃園地檢署認為，去年1月江男和劉女辦理離婚登記時，就已經知道雙胞胎非其親生，但當時沒有提告，反而拖延了將近1年才提告，已超過6個月法定告訴期，因此偵結予以劉女、余姓男子不起訴處分。

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(中時電子報)