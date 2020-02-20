「香港還安全嗎？」香港城市大學台生Tiffany直言，去年香港有反送中，今年又遇到新冠肺炎，相信很多台生對香港都抱有同樣疑問；不過根據她親身體驗，學校做了很多且即時的安保和防疫措施，讓學生很有安全感，「我們在台灣接受到一些訊息，跟香港實地感受還是有落差。」

Tiffany今年就讀香港城市大學二年級心理系，高三時完全沒有想到要去國外發展，由於城大來學校舉辦說明會，她被城大的國際化和排名打動，加上城大的豐厚獎學金讓她無後顧之憂，於是赴港攻讀；入學之後，她也發現城市大學正如預期般的國際化，同班同學來自港、澳、大陸、歐美甚至哈薩克、印度，讓她可以接受來自其他國家的學生的觀點，非常受用。另外她也經過艱難的競爭，通過了美國哥倫比亞大學與香港城市大學的雙學位申請，若在台灣很難有這樣的機會。

生活方面，她目前還住在學校宿舍，感覺非常溫馨，除了不定期的宿舍活動，還常常邀請各界人士來演講，可以跟NGO或是商業人士對談，讓她對未來職涯有更多想法。

Tiffany說，大家一定都會想「香港還安全嗎」，畢竟去年有反送中，今年又有疫情。但她看到的是，去年反送中，學校做了非常即時反應，設門禁、增加警衛巡邏，讓學生很有安全感；去年11月中雖然提早結束學期，但今年1月返校已經大致恢復正常（註：香港城市大學估計去年反送中校園損失達一億元港幣）。

至於新冠肺炎，學校在1月中旬開學兩周之後就通知學生，也立刻消毒、叫學生戴口罩、提供線上教學；學生每天接到郵件，學校會告訴她們這段期間如何準備，有各種指示。這使她深深理解到，在台灣接受到的一些訊息，跟香港實地感受是有落差的。

(旺報 )