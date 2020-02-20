北屯區北京里辦公室也準備次氯酸水放置里辦公室提供民眾使用，里長蘇乙青指出，次氯酸水提供抗菌用，防疫一條心。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

中部出現新冠肺炎死亡個案，外界憂心忡忡，是否會發生社區感染；有社區大樓管委會及里辦公室自備消毒水、酒精，免費提供民眾來加強防疫，許多民眾攜帶裝消毒水容器領取，排隊情形踴躍，有的里長親自發送給里民，大家攜手防疫一條心。

北屯區北京里辦公室特別準備次氯酸水放置里辦公室提供民眾免費使用，里長蘇乙青指出，比酒精更好的「水神抗菌液」（次氯酸水），提供每戶500cc防疫，請民眾攜帶容器領取，對抗新冠肺炎病毒。

西區公益里長劉興峰表示，里辦公處提供免費消毒水供里民領取，隨時消毒環境，除消滅病毒並呼籲注重自身健康，提升免疫力，打擊病毒人人有責，呼籲民眾有正確健康照護防疫措施，如果有大陸旅遊史，出現相關症狀，立即通報就醫。

北區健行里長何文宏於關懷據點進行防疫宣導，教導里民如何正確洗手和正確戴口罩，酒精1人限購2瓶，1瓶家用、1瓶拿來據點和長輩們分享，一起學做天然精油乾洗手液，滅菌防護還能滋潤雙手，長輩們用心調製自己喜愛的香味，一掃疫情陰霾，對政府防疫有信心。

(中時 )