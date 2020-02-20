大甕每甕560元、小甕每甕360元，歡迎喜愛的民眾選購收藏。（許哲瑗攝）

新北市鶯歌陶瓷博物館一年一度「甕藏春之梅—醃脆梅活動」，受新冠肺炎疫情影響，今年改以線上醃脆梅教學取代現場手作，讓民眾在家也能體驗醃脆梅的樂趣。

新北市文化局長龔雅雯表示，為慶祝陶博館成立20週年，以「煙囪環繞尖山堆」做為梅甕設計意象，邀請大家回到鶯歌陶瓷故事的最初樣貌。遙想鶯歌早年製陶榮景，窯廠煙囪林立，鶯歌城裡各懷技藝的陶師，使用鶯歌西南方「尖山堆」的土，專注且勤奮的製陶。20週年紀念款梅甕《鶯歌Bowl》，諧音為鶯歌「寶」，象徵陶博館在鶯歌地方被當作寶貝一樣，表達受到照顧和支持20個年頭的感謝之情。

龔雅雯介紹，大《鶯歌Bowl》容量達1600 毫升，外型圓潤簡約，可用作沙拉碗、湯碗；以褐色呼應尖山堆黑土所製成的甕蓋，可以做為盛裝水果、點心的陶盤。小《鶯歌Bowl》則是500 毫升的個人碗，加上蓋子與黏扣帶，變成攜帶方便的便當盒，讓民眾落實環保外也不失美感，除了深具文化意涵，還兼顧質感及實用性。

鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，為減低疫情影響，讓喜歡醃脆梅的民眾在家也能享有與往年一樣的體驗，陶博館將於官網分享線上教學影片及文字說明，民眾只要依步驟實作，就能能做出一甕美味的脆梅；另外，為便利民眾輕鬆準備醃脆梅材料，陶博館將於3月27日起提供網路平臺訂購及宅配到府服務。

陶博館將於2月21日起於陶博館自營文化商品店開放網路平臺，讓民眾線上預購20週年紀念款梅甕《鶯歌Bowl》；大甕每甕原價799元、小甕每甕原價580元，為回饋長久支持陶博館的民眾推出早鳥價，預購期間至3月31日止，大甕每甕560元、小甕每甕360元，歡迎喜愛的民眾選購收藏。

(中時 )