新北市板橋警分局為防制青少年車距夜遊製造噪音或是街頭競速等危險駕車行為，特別針對青少年、噪音車容易出沒路段進行聯合稽查。（板橋警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋警分局為防制青少年車距夜遊製造噪音或是街頭競速等危險駕車行為，特別針對青少年、噪音車容易出沒路段進行聯合稽查。（板橋警分局提供／葉書宏新北傳真）

由於新冠肺炎疫情升溫，因應政府防疫政策，高中職及大專院校均延後開學，新北市板橋警分局為防制青少年車距夜遊製造噪音或是街頭競速等危險駕車行為，特別針對青少年、噪音車容易出沒路段進行聯合稽查，2月份起至18日下來共計攔查96部噪音車、而186件交通違規中更有45件是未滿18歲無照駕駛。

警方將函請環保局或監理機關依法舉發，另外警方針對變更車體、未戴安全帽、無照駕駛等各項違規行為，分別依道路交通管理處罰條例告發，警方也將持續進行稽查勤務，全力守護板橋居民夜間生活品質。

板橋警分局呼籲，切勿任意改裝車輛製造噪音擾民，也應避免以蛇行、驟然變換車道等危險方式駕車，以確保自身及他人行車安全；危險駕車行為一經舉發將處以新臺幣6000元以上罰鍰；使用未經主管機關噪音審驗合格的排氣管經警方移送主管機關，將遭裁處新臺幣3000元罰鍰，不僅自身荷包不保，還會遭人投以嫌惡眼光，不可不慎。

(中時 )