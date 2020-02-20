下周二就是開學日，中央流行疫情指揮中心也在日前將兒童口罩做調整，從每人7天2片調整為4片，但台北市議員在臉書上表示，領取兒童口罩需持12歲以下兒童健保卡才能購買，讓不少家長反應已滿12歲的小6生，卻因此領不到兒童口罩，要求中央盡快補正。

口罩實名制上路以來，兒童口罩領取資格以12歲為界線，但卻出現防疫的漏洞，許多民眾向王鴻薇反應，學生面臨開學卻無法領到口罩，因部分小6生已滿12歲只能領成人口罩，這樣根本不夠，未來開學恐怕會發生部分小學生無口罩可戴，形成一班兩制的亂象。

王鴻薇認為，政府對兒童口罩的資格不應硬性以12歲為界線，也該考慮到小6生已滿12歲的情形，建議中央應盡快調整，以就學年級為認定標準，否則開學恐怕有同學沒有口罩戴，恐怕成為防疫漏洞。

丁丁連鎖藥局李姓藥師指出，目前系統設定已滿12歲就只能領取成人口罩，不少家長也有反應能不能通融領兒童口罩，但只能拒絕，因實名制的規定嚴格；李藥師建議，開學將至，小朋友的口罩怕不夠，可以調整鬆緊和把口罩折成小一點使用。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，目前是過渡時期，產量不足才會在配額上短缺，開學前政府也因應兒童需求，才會將兒童口罩每人7天調升為4片，等到產能恢復後，政府也可分析數據量來做調整。

(中時 )