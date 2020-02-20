創作歌手陳零九去年因《娛樂百分百》節目「狼人殺」遊戲爆紅，聲勢高漲粉絲暴增，自出道以來每年固定舉辦音樂會演出，去年卻因爆量工作中斷，今年陳零九也將在5月9日於台北Legacy MAX舉行《天生玩家》台北演唱會，與期待已久的歌迷們見面。此外他也將推出全新概念服飾品牌，灌注「零九理論」及自身的人生哲學在其中。

陳零九近年因「狼人殺」遊戲爆紅聲勢高漲。（滾石唱片提供）

從當年離開高雄隻身來台北街頭賣藝到現在，藉由持續延燒的「狼人殺」遊戲熱潮，陳零九以邏輯超群的「高端玩家」身分在節目走紅，人氣超旺成為粉絲心目中的「大神」。無論音樂創作或電玩遊戲、收集公仔或密室逃脫，陳零九皆樂在其中，這次演唱會特別以「天生玩家」為題，將這些理念融合在他的音樂中，認為「人生有限，更要玩得盡興」，希望透過他的作品，讓歌迷在悲傷或開心時都能獲得正能量。

陳零九將在5月9日於台北Legacy MAX舉行《天生玩家》演唱會。（滾石唱片提供）

演唱會主視覺邀請曾獲金曲獎肯定的楊士慶操刀，採用塗鴉藝術多面、且饒富趣味的筆觸表現，呈現不同面向的陳零九，演唱會中表演和樂團規格將與以往不同，希望因遊戲認識陳零九的歌迷，能看到不同的他。

近日因肺炎疫情影響，將近10幾場工作被取消，空檔時間都待在家裡創作，也讓他意外獲得更充足的時間準備演唱會，陳零九希望可以透過創作，用音樂傳遞力量關懷社會，分享更多溫暖。

(中時 )