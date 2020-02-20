周孝安、張棋惠、舒子晨、茵茵上《食尚玩家-歡樂有夠讚》分享戀愛暖心事，周孝安自己吃飯隨興，但為另一半會煮一桌聖誕大餐，還仔細上網學習食譜技巧，研究對方喜愛的食物。他透露：「以前若交往滿三個月試用期，我就會送一束花，送到對方公司，讓她覺得窩心。」周孝安會從生活小細節展現貼心，例如知道女方很累，就會幫洗髮後的她吹頭髮，甚至幫忙手洗貼身衣物！他搞笑：「我幫我媽都沒做過這件事，可能媽媽年紀大點我再幫她。」

周孝安認為未來談感情，他覺得「實在」最重要，譬如生病時幫忙備好早餐或維他命，就是種感動和體貼。他有感而發地說：「我們拍戲工作上已有太多驚喜，回到家就希望安穩平靜，有人陪在身邊，無論在外面遇到任何事，回來跟她抱抱就值得的那一種對象。」周孝安笑說：「因為外面風雨太大了。」所以嚮往平淡的幸福。

張棋惠老公是音樂人，平時完全不下廚，但為了當時懷孕的她和肚子裡寶寶，竟私下向黃小柔老公偷師煎牛排技巧，還一次訂了一萬多元的牛排，老公的營養照顧，加上精神愉快，成為小朋友長大關鍵，張棋惠笑說：「所以我的寶寶是巨嬰，導致後來剖腹產。」

(中時 )