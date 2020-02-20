受新冠病毒疫情影響，日前北京車展官網確定車展時間將延期，使得包括馬莎拉蒂在內，多家原先預備在北京車展發表新車的車廠，都面臨發表行程錯亂的現象。

兩年一度、原訂於今年4月21日展開的北京車展，是中國規模最大的國際車展，與上海車展同為中國車壇兩大盛事，不僅每屆吸引眾多民眾到場參觀，許多車廠也會選擇在車展期間發表新車。據了解，今年除了瑪莎拉蒂預計要在北京車展上發表 Ghibli Hybrid外，其他包括福斯、奧迪、BMW、賓士等德國車廠，也都有重要的車款參展或發表。如今車展延期，等於打亂了這些車商全年度的新車上市計畫。

北京車展確定延期，打亂了多家車廠的新車發表時程。（圖／北京車展官網）

一般而言，車商對於車展的參展準備工作，至少要提前一個月進行，北京車展確定延期後，最近的國際車展要算是3月的日內瓦車展和4月的紐約車展，以時程來算，3月初即開展的日內瓦車展肯定來不及，所以很可能在今年的紐約車展上，會有許多新亮點出現。

不過有趣的是，奧迪和賓士兩大車廠早在年初便宣布不參加今年的紐約車展，不知道是否會因為北京車展的延後而重返紐約。

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(中時電子報)