張姓男子邀約美籍交換女學生出遊，被控以忘記帶錢為由誘騙女學生回家，強迫口交、性侵得逞，遭依強制性交罪起訴。台北地院審理發現，事發後女學生曾與張男一起吃拉麵，還傳訊「謝謝你帶我去吃我吃過最好吃的拉麵」，不合常情，遂判張無罪，可上訴。

檢方起訴指出，張男曾到美國交換學生，因而結識女學生，2018年8月間換女學生來台遊學，一抵達台灣就與張男聯繫，張男卻利用女學生信任，於同年9月18日約她吃飯，碰面後張男卻以忘了帶錢為由，把女學生帶回住處性侵得逞。

法院開庭時，張男承認與女學生發生關係，但否認違反女學生意願，辯稱是女學生主動，事後兩人還一起去吃拉麵。

法官審理發現，事發後兩人不只一起吃拉麵，女學生返家後還用英文傳訊：「謝謝你帶我去吃我吃過最好吃的拉麵！每當我與你在一起，我覺得很愉快。」與一般性侵被害人的反應不同，不合常理。

此外，女學生在偵查中指控，張男抓她的頭強迫口交，全程都被壓在床上，法院審理時，卻改稱口交時她坐在地上，證詞前後不一，法官遂依罪嫌不足，判張男無罪。

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(中時 )