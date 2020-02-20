大陸廣電總局近日又頒布新規定，為了遏止電視劇灌水、演員天價片酬等現象，特地發布《關於進一步加強電視劇網路劇創作生產管理有關工作的通知》(簡稱：通知），要求電視劇與網路劇不得超過40集，並鼓勵30集內的短劇創作。

而針對演員天價片酬的現象，《通知》中要求在電視劇網路劇完成片審查階段，製作機構須將製作成本決算配置比例情況報告、演員片酬合同影本，提交至有關廣播電視主管部門備案。

每部電視劇網路劇全部演員總片酬不得超過製作總成本的40%，其中主要演員片酬不得超過總片酬的70%，以後想要出現《如懿傳》男女主角霍建華、周迅光片酬就拿了1.5億人民幣（約7.2億台幣）的狀況，恐怕難上加難。

對此大陸網友反應兩極，「好劇適當長一點吧 不能太絕對」、「名偵探柯南多少集！家有兒女多少集！武林外傳多少集！好不好和集數沒什麼關係！」、「也不一定，甄嬛傳就算76集也還是很好看啊，主要還是劇情」、「最受不了就是最近的新世界」、「最受不了就是最近的《新世界》」、「支持！我甚至懷疑一些劇為了湊檔期和時長硬把原劇情被生生拉長了一塊！！又拖又無腦」。

(中時電子報)