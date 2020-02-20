擁有大片草地的滬尾砲台公園可能因市府通盤檢討變作住宅用地，綠地面積會減少約2.5公頃，僅剩0.7公頃。（戴上容攝）

新北市淡水區滬尾砲台公園面積廣闊、綠草如茵，是淡水居民運動休憩的聚集地，市府上月起公展通盤檢討，其中滬尾砲台公園將變作住宅用地，剝奪2.5公頃淡水民眾遊憩空間，新北市議員鄭宇恩要求城鄉局重新評估，市府回應民眾若有不同意見至3月6日公展結束前都可書面陳情。

新北市上個月進行通盤檢討公展欲解編19.4公頃公共設施保留地，市議員鄭宇恩對比資料後指出，滬尾砲台公園3.057公頃面積綠地，依通盤規畫將變更為住宅用地以供開發，屆時綠地面積會減少約2.5公頃，僅剩0.7公頃。

鄭宇恩表示，滬尾砲台公園擁有大片草地是都市中難得的休憩地，政府公設解編還地於民立意良善，但應綜合考慮土地現況、生活圈的綠地面積，通盤檢討計畫資料繁瑣，一般民眾難以理解，若錯失陳情時機，公園將成一座座高樓壓縮公共活動空間，趁目前公展階段，請城鄉局務必重新調整。

新北市府城鄉局都市規劃科長楊恩捷回應，滬尾砲台公園為綠二用地目前是私人土地，通盤檢討規畫目前僅是草案階段，後續還須經過「新北市府都市計畫委員會」、「內政部都市計畫委員會」等協議才會定案。

楊恩捷表示，公開展覽約30天，若民眾有不同意見至3月6日前，都可以書面陳情，另於新北市、內政部二級都市計畫委員會審議階段也可以提出，市府尊重也願傾聽民眾意見。

(中時 )