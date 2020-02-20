光通訊模組廠光聖（6442）因美中貿易戰拖累，客戶態度趨於觀望，再加上RF客戶就產品規格進行調整，去年營運受到影響，為維護股價，光聖在曆年前的封關日宣布買回庫藏股三千張，光聖昨日公告迄昨日止，執行率已達到45％，另庫藏股買回均價落在37.29元，僅略低於封關日收盤價38.2元，也算是護盤有功。

台股農曆年後利空頻傳，在新冠疫情揮之不去下，多數個股股價都受到壓抑，光聖雖趕在年前宣布農曆年前宣布買回庫藏股，讓光聖成為鼠年首檔買回庫藏股的公司，但開紅盤首日依然敵不過疫情，以平盤開出後，小幅走高後，隨後即重挫，並以最低點36.9元作收，下跌1.3元，跌幅達3.4％，惟表現已較多數跌停關門的個股好出許多。

雖然光聖股價挺過新冠疫情的考驗，但在買盤不繼下，股價也未受到庫藏股嘉惠，以20日的收盤價37.1元言之，迄今尚未回補新冠疫情的缺口。

光聖指出，截至20日止，已買回庫藏股1,400張，買回股份總金額逾5,200萬元，佔總發行股份的2.02％，買回均價為37.29元，剛好落在買回價格區間27～55元的中段班。

光聖去年因RF產品規格轉換，再加上光通訊市況不佳，去年累計前三季營收19.1億元，呈年減5.88％，雖然去年前三季平均毛利率16.25％，略高於前年同期的16％，但因成本增加，營益率不增反減，去年累計前三季EPS 0.55元，表現不若前年同期的1.46元。

(工商 )