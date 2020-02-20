狄鶯、狄志杰、方駿、狄玫12日難得同台華視《超級同學會》，狄志杰表示：「主要是狄鶯姊，看在她的面子來上通告，好友要支持。」方駿身為狄鶯的舅舅，他表示好久沒跟狄鶯見面，收到通告通知知道有狄鶯的場，不假思索就是答應了。

狄志杰與妻子顏嘉樂在2018年誕下一對龍鳳胎，他表示去年12月份人還在上海工作，本擔心無法回台參與孩子抓周儀式，好在1月初就搭機返台，未料回台後新冠肺炎疫情更加嚴重，孩子滿一歲的時候打算邀請親朋好友參加抓周儀式，「長輩很反對，後來對外的抓周活動取消改在家裡自己舉辦，沒想到我的女兒竟抓了汽車。」狄志杰表示大眾們人心惶惶，都不敢帶寶寶出門，方駿也說自己不喜歡戴口罩，現在就是少出門趕快回家。如今看到狄志杰身為新手爸媽，笑說：「生孩子容易，養孩子困難。」

孫安佐在美涉嫌恐攻被捕後，事隔一年多，狄鶯的姊姊狄玫在節目上表示：「我相信妹妹的教育，有錯絕對是誤會，我相信我的侄子孫安佐， 這段時間不要跟媒體接觸就好 。」

(中時 )