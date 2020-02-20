為了提升口罩產能，經濟部採購的60台機器近日陸續運送至口罩工廠安裝。首波9條產線已於15日安裝、測試，經濟部表示，預計下週投入生產，屆時日產能上看640萬片。

根據中央社報導，經濟部日前公布「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選」結果，60條新增產線將分配給15家口罩廠，其中有9條已在15日於工廠安裝並開始測試，工業局局長呂正華表示，預計下週就能投入生產，屆時加上目前日產能550萬片，下週起日產能上看640萬片。

至於另外51條新產線，呂正華說明，預計本週還有20多台陸續交貨，全部在3月2日交機完成。他強調，所有的機器在工廠建置好後，還需進一步的調整並與工廠既有產線整合，這些程序都需要時間，交機後大約要一週才能正式投入生產。

根據經濟部規劃，預計在3月9日時，60台機器可以全部投入生產，屆時口罩日產能可達1000萬片。

(中時電子報)