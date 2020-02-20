彰化地方法院20日起啟動「訴訟程序視訊諮詢服務」，結合全縣30個據點，讓民眾就近與法院連線視訊諮詢，省去舟車勞頓與現場久候，也避免病毒傳播感染機會。（彰化地院提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化地方法院20日啟用「訴訟程序視訊諮詢服務」，即日起結合全縣30個據點，讓民眾就近與法院連線視訊諮詢，省去往返法院耗時費力，還可避免途中因搭乘空氣不流通之交通工具、出入人潮擁擠之公共場所，減少病毒感染機會。

新冠肺炎疫情持續拉警報，彰化地院去年12月即建置完成「訴訟程序視訊諮詢服務管理系統」，在縣府與地方機關支持下，今年農曆年後加速在各據點建置遠端視訊連線設備並完成測試，成為全國第3批落實司法服務零距離理念的法院。

除了全縣26鄉鎮地戶政事務所及所屬辦公室，另有地方稅務局所轄員林與北斗分局、彰化縣政府消費者服務中心、二水鄉調解委員會等30處，昨同步啟用實施遠端視訊諮詢服務。

根據彰化地院統計，院內每月有逾千件訴訟程序諮詢案件，最常見問題包括財產繼承、如何提告、離婚訴訟等；因櫃台現僅安排3名人力，負責電話和現場諮詢，有需求民眾常因電話占線無法進線，現場抽號碼牌排隊等候也耗費許多時間精力。

庭長紀佳良說，訴訟程序視訊諮詢由書記官負責為民眾解答，另亦提供法律諮詢服務及法律扶助等服務，歡迎民眾多加利用。

(中時 )