昨晚滯留在鑽石公主號的部份港人獲准離開郵輪，共有106人乘搭港府的包機回港，但有16名下船港人拒上包機。港媒指出，未上包機港人中有2名已於20日早晨自行乘搭的全日空（ANA）航班NH859，約於中午近1時抵港。

《香港01》報導說，2人抵港後主動申報是鑽石公主號乘客，衞生署正安排從機場接二人到火炭駿洋邨隔離。

昨晚滯留在鑽石公主號的部份港人獲准離開郵輪，並搭乘國泰航空包機CX8543返回香港，約在今晨8點多抵達。首批抵港鑽石公主號乘客，隨即乘坐旅遊巴士離開機場，由警車開路，出發到駿洋邨隔離。抵港旅客全部均戴上口罩，部份人神態輕鬆向窗外揮手﹑比大姆指。駿洋邨內與旅客接觸的工作人員，均穿上全副保護裝備戒備，包括保護衣﹑口罩及頭套等等。

早先香港保安局局長李家超會見傳媒時指出，106名乘坐包機抵港的港人通過檢測及屬陰性。至今鑽石公主號確診港人55名，另外33名緊密接觸者，有200多人表示會乘坐包機，20至30名港人表示不會坐包機。他表示：「包機一日在羽田機場，都希望他們改變主意乘坐免費包機。」

(中時電子報)