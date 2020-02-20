海巡艇協助漁船抽除進水，並戒護漁船拖帶回港。（許家寧翻攝）

海巡提供抽水泵及電瓶海巡提供漁船抽水。（許家寧翻攝）

新北市1艘「永春」號延繩釣漁船，今日凌晨從萬里漁港出海在該花瓶嶼東北方海域處夜釣，不明原因失去動力，海巡救援時發現該船吃水異常，聯絡船長察覺海底門破漏，加上船上發電機因進水故障無法排水，恐有沉沒之虞，情況相當危急。

基隆海巡隊指出，今晨3點50分獲報1艘漁船失去動力，立即派遣一艘「PP-10050」巡防艇PP-10050艇前往救援，上午6時許抵達花瓶嶼東北5.3浬處，發現該船破損，加上海浪不斷湧上甲板，進水達1公尺多，但船上機電因進水故障無法自行抽水。

巡防艇立即搬運艇上抽水泵及電瓶，並提供艇上電源協助抽除船艙進水，並聯繫附近作業之「明順號」一支釣漁船協助拖帶回港，海巡艇則在旁戒護，直到下午1時10分人船安全航返抵萬里漁港，結束這場9小時海上驚魂記。

船長獲救後感謝海巡人員即刻救援的辛勞，基隆海巡隊則呼籲民眾駕船出海前，要反覆檢查相關航行設備及機械狀況，留意氣象資訊，維護自身安全，並提醒近期新冠肺炎疫情嚴重，切勿在海上與大陸漁船有任何接觸行為，以避免疫情藉機傳入國內。

(中時 )