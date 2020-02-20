幾波寒流來襲，大湖鄉剛嫁接好的梨穗被凍死，農民擔心產量趕緊補嫁接，並以顏色區分。（大湖地區農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

幾波寒流來襲，大湖鄉剛嫁接好的梨穗被凍死，農民擔心產量趕緊補嫁接，並以顏色區分。（大湖地區農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

接連幾波寒流來襲，大湖鄉梨農剛嫁接好的梨穗禁不起寒害，紛紛出現不開花及落果情形，大湖地區農會指出，受影響者多為後期嫁接的新興梨梨穗，初估逾2成梨穗受損，與大湖鄉公所聯繫後，公所農業暨觀光課已於18日陳報上級主管單位，將擇定日期現勘，判定是否達天然災害救助標準。

苗栗縣大湖鄉高接梨栽培面積約300公頃，豐水梨占約3成、新興梨占6成多，其他包含甘露梨、黃金梨、秋黃梨等品種，梨農通常在節氣冬至前後嫁接梨穗，一路嫁接到立春，農會推廣部主任胡智郎指出，今年氣候晚冷，約在1月10日以後嫁接的梨穗，受到2波寒流影響，出現凍死情形。

胡智郎說明，冬至前後嫁接的梨穗幾乎都有過關，不至於受到太大影響，但有少數樹勢未出現萌動，而造成落果現象，受損明顯的主要是晚嫁接的新興梨梨穗，受到寒流影響，梨穗凍死出現不開花或落果情形，農民趕緊補嫁接，但節氣已過，想保持原有產量就怕為時已晚。

大湖鄉公所接獲農民及農會反應梨穗受損情形，已於18日上報縣府農業處、苗栗農改場、農糧署等單位，將於近期擇定日期現勘，鄉長胡娘妹表示，農民生產農產品不容易，安排主管單位現勘，可確認梨穗凍死是否符合受損面積達20％的補助標準，也盼農政單位協助農民降低寒害造成的損失。

(中時 )