新型冠狀病毒造成肺炎疫情重挫中國經濟，但機器人操盤基金表現亮眼，108年7月16日成立的「德信TAROBO機器人量化中國基金」過去半年來累積績漲幅達36.69％，到19日淨值漲幅已逾4成！該基金顧問大拇哥投顧指出，相較一般中國基金偏好金融、房產、內需和國企類股，該基金更偏好科技和醫護類股，是異軍突起的關鍵，展望未來，更看好中國5G、電動車相關產業類股。

到底現在是否可續抱？大拇哥投顧指出，中國經濟雖然受疫情影響下滑，但至5月前全球資金仍充沛，預料資金行情仍可延續。且大陸仍有許多「改變世界的產業」尤其是5G、電動車等產業，長期仍有許多可投資的標的。

大拇哥投顧表示，從SARS經驗，此次新冠狀病毒疫情對經濟活動的影響可能持續2到4個月，但資本市場可望在4到6周內很快見底，華爾街投資銀行陸續下修中國經濟預測，從5.8％～6％，下調至4～4.5％，存款準備金率下調100～150個基點的空間。是否反彈成長仍取決於中國如何遏制疫情和確診病例的趨勢，中國經濟若在３月恢復活動，顯示疫情和經濟都可在控制範圍；但若疫情持續到4月或5月，將會對經濟造成進一步的負面效應，中國政府勢必要推出更多刺激政策和措施。

大拇哥投顧指出，109上半年將繼續監控疲弱的中國國內房地產和信貸市場，並可能考慮避險或提高現金比重。產業方面，持續看好擁有未來的成長性行業，例如科技、綠能和醫療保健，並密切透過TAROBO機器人量化模型發掘有潛力的個股。而針對中國人民幣價走勢，三大原因可望維持穩定：一是人民幣匯價已納入美中貿易協定第一階段協議裡，中方必須減少貶值壓力。二是中國央行將傾向于穩定的外匯，以進行人民幣國際化。三是中國債券市場納入全球債券市場指數，2019年4月以來一直吸引國際資金流入，穩定匯價是持續吸引外資的一大關鍵。

大拇哥投顧指出，德信TAROBO機器人量化中國基金，投資策略係導入科學和客觀投資、並且運用TAROBO多因子量化模型來選股，運用AI分析全球超過150家知名投資機構，上億筆預測與實際的數據，找出預估準確的投行；運用預測數據，找出有勝利圖像標記的個股，再透過財報、籌碼、指數成份、出口貿易、外資卡位、價量和風險等七個面向中超過50個不同的因子，分析和預估個股的潛藏報酬和風險成份。

(工商 )