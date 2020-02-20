日本新冠肺炎疫情爆發，相當於衛生部長兼勞動部長的防疫工作負責人、厚生勞動大臣加藤勝信卻做了最不好的示範，「明明一直咳嗽卻不戴口罩」，事後竟然還尷尬的笑出來，讓網友相當傻眼。

當地時間2月18日上午，加藤在記者會上介紹鑽石公主號郵輪的疫情，但他卻全程未戴口罩、咳嗽不斷，還尷尬的致歉表示：「咳......抱歉，我這樣不行，咳成這樣太過了，真抱歉。」

而在2月16日一檔NHK的採訪節目中，加藤勝信也不斷吸鼻子、咳嗽，當時同樣未戴口罩，並且用右手握成拳狀遮嘴。 加藤兩度在公開場合咳嗽不斷，也令一些網友替他捏了一把汗。甚至有人注意到，加藤頻繁的咳嗽令一旁的NHK主持人都動搖了起來，似乎感覺相當不安。

而厚生勞動省發佈的衛生提示，咳嗽時若沒有佩戴口罩，應該用手肘或衣袖捂住嘴部，避免飛沫傳播病菌，但加藤卻直接用手捂嘴的行為，恰恰是錯誤的。北海道的眾議員丸山穂高也批評加藤在節目中呼籲維持「咳嗽禮儀」，但自己咳嗽時卻未戴口罩，形容此舉太「象徵性」，同時也批評日本政府應對疫情危機的失敗。

網友也批評，加藤作為日本防疫工作的負責人，自己卻未能以身作則，完全是「最壞示範」。

(中時電子報)