1964年東京奧運衣物展示。(黃樹德/攝)

1964年東京奧運，我國射擊選手馬晴山和考察團員陳覺叛逃，當時隨行採訪的《中央日報》體育記者蘇玉珍之前接受中國時報訪問細說從頭，表示馬晴山是陷入中共事先設計的桃色陷阱，並非主動投奔。

根據中國時報歷史街道2012年報導，出發前，「中共將在奧運期間『綁架』我國代表團成員」的消息甚囂塵上，擔任安全官的調查局官員范子文說，中共目標「七個人」。

一行人進駐「記者之家」（Press House），身為唯一女性的蘇玉珍被分配住一間大房，周遭幽靜漆黑，讓她很緊張，范子文提議幫她另覓住處，但蘇玉珍以工作為重，堅持住在記者之家。

蘇玉珍有一天突然接獲訊息，指馬晴山失蹤了！據她了解，馬晴山是被設計及逼迫。中華代表團出發前，中共已掌握全團資料，馬晴山孤身一人隨部隊來台，舉目無親，交不到女友，軍中待遇微薄，內心憂鬱且對現況牢騷滿腹。

當時馬晴山遇到一名妙齡女子，交往後得知她是富家獨生女，父親希望招贅女婿留在日本繼承財產，如此優渥條件令馬心動不已，立刻和女子到東京警視廳表達不願回台的意願，但他不知道自己無合法居留權，必須送到第三國，日本完全隔絕馬晴山和我方人員接觸，語言不通的他，旋即遭扣留並安排遣送大陸。

另外，考察團團員陳覺同樣墜入情網，在代表團返回台北前二天不見蹤影，我方分頭尋找，打聽到陳覺被某日本黑道大哥帶走，央請日本國會議員協助，好不容易打通電話，才知黑道大哥已和中共談妥交易，將陳賣到大陸去了，此後陳、馬二人音訊全無。

此事掀起輿論譁然，蘇玉珍說，事後代表團開檢討會議，范子文竟理直氣壯說，中共目標七人，僅被綁走二人，成果算令人滿意。隔了數年，范被查出是中共潛伏在台灣的情報人員，奧運期間頻頻製造恐慌，弄得人心惶惶，我方高層直到掌握充足證據，才將他拘捕。蘇玉珍回想，當時若跟著范子文搬離記者之家，恐怕也凶多吉少。

(中時電子報)