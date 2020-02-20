曾創作出〈半途而廢〉、〈出界〉、〈冰雨〉等經典作品的資深音樂人潘協慶，接受POP Radio《幕前幕後偷偷看》和主持人toto訪問，過去曾在江蕙封麥演唱會難過地說出「以後不能再幫她寫歌，我的創作素材缺了一角」，坦言當初得知為她寫封麥前最後一首歌，非常痛苦和不捨，形容「對我來說像是殺了我一個靈魂」。

擁有堅強創作實力，其實潘協慶是知名創作女歌手潘美辰的哥哥，但兄妹踏入演藝圈走不同的路，他澄清兩人沒有因此疏遠，關係非常好，更在節目吐露「我有潘美辰這個妹妹，是非常驕傲的事」。早期從美髮學徒出身的潘協慶，起初替潘美辰打理造型、帶通告，後來以歌手身分出道，卻對於螢光幕前生活感到掙扎，決定退為幕後創作者。

資深音樂人潘協慶（左）接受POP Radio《幕前幕後偷偷看》和主持人toto訪問。（POP Radio提供）

潘協慶說，幕後初期曾被退過50多首作品，坦言當時沒有自信，經紀人卻仍堅信他有天分，不斷鼓勵他持續創作。他第一首發表的作品是劉德華的〈冰雨〉，潘協慶認為是自己好運。當時因為製作助理聽完Demo覺得很適合劉德華，就偷偷放到待選區，不只因此被相中，也翻轉了潘協慶的際遇。

潘協慶除了作曲也填詞，但起初曾被陳子鴻提點「詞寫得不好會破壞你的曲」，他不願示弱，充實內在也多方觀摩，後來也成為子鴻老師常指定的創作人。潘協慶說自己喜歡與其他創作人公平競爭，「不要婦女保障名額」，而是喜歡雙方都處在自由創作之下的過程。潘協慶近年將工作重心轉移為人才培訓。

雖然已是打造天王天后代表作的推手，潘協慶卻在節目中公開向蔡健雅邀約合作，還直呼「她是我的偶像，很喜歡她！」潘協慶透露以流行音樂為主題的音樂劇是下一個目標，正在著手籌備。完整專訪將於2月23日晚間6時《幕前幕後偷偷看》播出。

(中時 )