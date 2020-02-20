新冠肺炎疫情拉警報，高文音主持的年代新聞《聚焦2.0》22日將播出「防疫專題」，請來胸腔內科名醫周百謙分享防疫知識，現場示範飛沫傳染的範圍，引發尖叫連連，高文音更脫口：「我的媽啊。」

周百謙表示空氣中懸浮粒子及路人飛沫，都可能含有病毒，衣服及頭髮都是容易被附著的物體，建議民眾不要常撥頭髮並天天洗頭、外出衣服也要馬上清洗，更透露穿「風衣」較不會被病毒附著，並誇讚高文音錄影當天梳的「大腸防疫頭」非常正確，能有效減少觸碰及被病毒附著的機率。而「大腸防疫頭」的秘訣便是盡量把頭髮全部集中梳起來，綁成馬尾後將馬尾用繩子再纏住，頭髮較長的人也可以綁丸子頭，主要用意是避免抓髮。資深媒體人王瑞玲也秀出不出門的「防疫餐」，並分享家庭防疫死角，提供清潔攻略，有效加強家庭環境的防疫指數。

高文音示範「大腸防疫頭」髮型。（年代提供）

周百謙醫師說在家中同時使用清淨機及除濕機，把室內溼度控制在60到70度，的確可以有效減少病毒的活耀度，並建議近期少去日本及新加玻，正巧主持人高文音1月底剛從新加坡回國，但有進行自主管理，且出國全程都是依照防疫步驟旅行，更透露都有綁「防疫大腸頭」，觀念相當正確。周百謙醫師也指出，新型病毒層出不窮，如何想出有效對策才是長久之計，例如隱形口罩，以及防疫髮噴霧，現在也都在研發中。

(中時 )