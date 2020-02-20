北市鄭州路上1處台鐵舊宿舍，20日晚間6時疑因屋內堆放大批雜物起火燃燒，現場濃煙密布，所幸是老舊空屋，目前無人傷亡，消防人員正持續撲滅火勢中，詳細火起原因則有待火勢撲滅後進一步釐清。

(中時 )

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