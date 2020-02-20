北市台鐵舊宿舍大火 幸無人傷 19:222020/02/20 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市台鐵老舊宿舍傍晚傳出火警。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市鄭州路上1處台鐵舊宿舍，20日晚間6時疑因屋內堆放大批雜物起火燃燒，現場濃煙密布，所幸是老舊空屋，目前無人傷亡，消防人員正持續撲滅火勢中，詳細火起原因則有待火勢撲滅後進一步釐清。 (中時 ) #火勢 #撲滅 #宿舍 #北市 #台鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 鎮瀾宮辦祈福法會 顏清標：大家不用怕 媽祖會撲滅疫情 10:522020/02/16 生活 移工宿舍火滅又冒煙 驚見女移工焦屍 11:502020/02/16 社會 經期禁住宿舍 學校逼68女大生脫內褲 11:582020/02/16 日常 鎮瀾宮禳災祈福 籲信眾不要怕 04:102020/02/17 生活新聞 新北蘆洲養生館凌晨疑遭縱火 1越南女子命危 06:302020/02/17 社會 東石舊工寮起火 10多隻肉雞成「烤雞」 21:212020/02/17 社會 醉男疑抽菸引火警 二度燒傷 10:452020/02/18 社會 台北市承德路汽車修理廠火警 濃煙密佈 18:332020/02/18 社會 龜山工廠火警 1班機轉降 19:172020/02/18 生活 榮總檢驗室冰箱起火 院內人員快速撲滅 16:012020/02/19 社會 社會熱門新聞 屏東內埔澳門學生隔離外出 鄉長怒率村民尋人 - 社會 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 蘆洲父子住家輕生亡 最後簡訊「錢下輩子再還」 - 社會 「最強奶媽」下海接客？網紅駁開房單據 親上火線嗆：我沒那麼厲害 - 社會 黃牌重機擦撞油罐車 騎士命喪「窮人高速公路」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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