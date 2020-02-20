228連假將至，台南市農會走馬瀨農場為鼓勵遊客前往郊遊踏青，特別推出多項優惠，只要是2月29日出生者，以及身分證號碼裡有兩個2、1個8，就可以免費入園，如果只中兩個數字或1個數字，則有減價優惠。

為了回饋遊客，走馬瀨農場2月28日～3月1日共3天連假期間，2月29出生者，出示識別證件，即可免費入場。身分證號碼有2、2、8等數字者，中1碼門票優惠200元，中2碼門票150元，有兩個2，1個8者，門票免費；活動期間住宿房價依原有折扣再降1折，兩人房免費升等為4人房房型。

此外，農場也再度推出春節假期間大受歡迎的「炮城攻略賽」，參賽者扔擲手中炮竹去引燃炮城上方的炮籠，成功點燃炮籠次數最多的優勝者，送蘭花會館平日5折住宿券一套、田媽媽草香餐坊牧草麵一份。

位於台南大內區的走馬瀨農場，從84東西快速道路玉井出口右轉即到，交通十分便利，農場占地達120公頃，足足有4個台北大安森林公園大。

農場地形風景特殊，有草原、山林、河川、月世界之景觀，更有上百種野生動物，包括6種保育鳥類、3種保育兩棲類、1種保育哺乳類和1種保育類昆蟲。此外，農場去年底種下的波斯菊現在正盛開，是網美拍照熱點。

農場還有多樣的娛樂活動與設施，招牌的特技綜藝秀、哈薩克飆馬特技秀，讓人看得津津有味；碰碰船、腳踏船、高爾夫打擊場等，讓親子玩得欲罷不能；更有許多遊客來露營、野餐，優閒度過愉快的假期。

(中時 )