中華男籃20日在訓練時，團隊士氣始終相當高昂。(杜宜諳攝)

中華男籃20日在台北和平館進行亞洲盃資格賽開打前最終訓練，外籍教頭帕克相當認真練了快兩小時才結束，提到21日出戰馬來西亞的計畫，帕克說：「我們準備好了！但我比較擔心沒有觀眾進場，畢竟我們仍然需要強大的主場優勢。」

中華男籃12人正選名單為：陳盈駿、周儀翔、胡瓏貿、周柏臣、呂政儒、李啟瑋、黃泓瀚、蔣淯安、黃鎮、陳冠全、黃聰翰與曾祥鈞，其中曾祥鈞等同連4天出賽，因為除了打21與24日兩場亞洲盃，更要代表輔大打UBA八強賽。

未被登錄的蘇奕晉、于煥亞與謝宗融3名培訓國手，卻在20日訓練一結束分別跟帕克「密談」，因為帕克表示，「我只是告訴他們3人，接下來對上日本，他們都一定會打，畢竟大家都一起集訓這麼久了，我必須讓他們先做好心理準備。」

「出戰馬來西亞的比賽，我最想看到的是球隊改進與成長，特別是在防守方面，畢竟馬來西亞沒有歸化球員，身材高度也還好，」帕克說，「我始終著重在團隊，而非個人，這支年輕的國家隊擁有很棒的射手群，這將是我們贏球最大武器。」

身為隊長的陳盈駿，同樣相當關心21日的比賽現場，是否能夠開放觀眾進場加油，「老實講，面對馬來西亞，我們完全沒準備，明天的策略就是打簡單一點，多一些兩人或三人配合。不過我仍希望能有觀眾進場，來替我們加油打氣。」

「帕克昨晚還特地找我約談，更表達他希望我可以展現更多領導能力，以及我應該的角色定位，」從2017年台北世大運就跟帕克合作的陳盈駿說，「如今我們少了劉錚，我必須跳出來，多跟隊友溝通，就算我比較年輕，卻要勇敢表達想法。」

(中時 )