受到大陸新冠肺炎確診新增人數下滑與美國經濟指標強勁有利聯準會（Fed）持續按兵不動的利多激勵，美元短線急升，追蹤兌6大對手貨幣表現的美元指數周四漲至99.82，創近3年新高，短線即可能突破100整數大關。避險貨幣日圓跌勢尤重，一舉摜破112日圓兌1美元支撐，改寫近10個月新低價。

國際美元漲勢欲罷不能，周四對歐元升破1.08美元大關，來到1.0795美元，上漲0.1％，對日圓更強升0.6％，來到102.01日圓，創2019年4月24日以來新高。美元指數則揚升至99.82，上漲0.1％，創2017年5月12日以來新高，而且100整數大關已近在咫尺。

刺激美元走強的主因為新冠肺炎疫情有降溫跡象，周三大陸新增確診病例創下1月29日以來最低，與此同時，市場盛傳北京當局也將祭出更多的經濟振興方案，因而帶動市場風險胃納。

加州矽谷銀行資深外匯交易員Minh Trang表示，「中國正試圖擴大振興方案的政策力道，俾以化解新冠肺炎對經濟帶來的負面衝擊。」

Minh Trang還說，日圓貶勢尤重，一方面除了避險資金轉向，還有就是日本上季經濟出現近6年來最大萎縮，加重市場日圓的拋售潮。

NatWest Markets外匯策略師烏丁（Mansoor Mohi-Uddin）也認為，日本經濟基本面惡化是拖累日圓主因，避險買盤主力反向賣出也是一大關鍵。

烏丁指出，「許多投資大戶基於避險考量持有日圓部位，不過當日圓跌破110兌1美元後，這些大戶就開始減碼。」

2016年由於市場看衰全球經濟展望，日圓展現強大避險貨幣光環，兌美元從120急升至100日圓，但過去3年日圓一直保持在105到115兌1美元的區間橫盤整理。

(工商 )