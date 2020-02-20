TVBS、愛奇藝愛情奇幻劇《墜愛》主角安心亞、宋柏緯及古斌、林映唯兩對CP日前參加蝦皮直播宣傳新戲。安心亞話題尺度全開，大方承認首次享受「一劇吻兩男」，不論是與月老宋柏緯夢幻輕吻、或是跟前男友溫昇豪火熱激吻，都讓她難以選擇，害羞宣稱「兩種都喜歡」，還表示很期待未來作品吻戲再翻倍！

安心亞、宋柏緯及古斌、林映唯宣傳《墜愛》。（蝦皮購物提供）

兩對劇中戀人接受「CP默契大考驗」問答，結果安心亞、宋柏緯兩人默契堪憂，被問「要選月老還是財神」送分題時，安心亞毫無猶豫選月老，反觀「月老」宋柏緯竟因「缺錢」選財神！被問到擇偶觀，宋柏緯可接受公主病，惹得安心亞哭笑不得、跺腳大怒，指控「王子（公主） 病太自戀絕不可接受」！兩人默契總分竟打破蝦皮直播嘉賓歷史最低紀錄，這爛成績讓安心亞白眼翻不停、佯裝跪地痛哭，引來爆笑不斷！

古斌、林映唯玩遊戲默契佳。（蝦皮購物提供）

安心亞、宋柏緯默契堪慮。（蝦皮購物提供）

挑戰「月老紅線神助攻」關卡時，林映唯和古斌兩人手綁紅線，火速在1分鐘內完成去除龍眼乾果肉、分出紅白兩碗湯圓和翻杯站立三大關卡，默契滿分！而安心亞和宋柏緯則以1分41秒的成績落敗，還被古斌酸「太持久」！連主持人張立東也忍不住取笑：「《墜愛》是最愛還是最衰？」

(中時 )