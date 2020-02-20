台南山上花園水道博物館淨水池區河津櫻盛開，吸引不少遊客前往拍照打卡。（劉秀芬攝）

台南山上花園水道博物館淨水池區河津櫻盛開，吸引不少遊客前往拍照打卡。（劉秀芬攝）

台南山上花園水道博物館淨水池區河津櫻盛開，吸引不少遊客前往拍照打卡。（劉秀芬攝）

台南山上花園水道博物館園區內花木扶疏，吸引不少遊客前往拍照打卡。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南山上花園水道博物館園區內花木扶疏，吸引不少遊客前往拍照打卡。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南山上花園水道博物館園區內花木扶疏，吸引不少遊客前往拍照打卡。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

春暖花開，位於台南市的山上花園水道博物館淨水池區，種了800多棵櫻花，有河津櫻、富士櫻、八重櫻、吉野櫻等品種，是當地人的私房賞櫻祕境，前幾日寒流來襲後，河津櫻本周大爆發，吸引不少遊客前往賞花拍照。

1912年開始建設的原台南水道，歷時10年完工，包括現在的博物館區及相距約1公里的淨水池區，2005年被指定為國定古蹟，2011年起台南市政府開始進行古蹟修復，2013年先完成淨水池區修復工程，外觀設計類似歐洲城堡的造型，成為遊客郊遊踏青、拍照聖地。

台南市文化局2016年起於淨水池區陸續栽種櫻花，第一階段植樹500餘棵，品種有河津櫻、富士櫻、八重櫻，第二階段再植250多棵，品種新增吉野櫻，不同品種櫻花花期有別，花型及姿態錯落有致，值得前往一探。

原台南水道博物館區古蹟修復工程去年完工，結合農業局苗圃規畫成「台南山上花園水道博物館」，10月正式開放參觀，園區原有豐富林相，再遍植各種草花及灌木，現正值波斯菊盛開，園區繽紛多彩的花朵美不勝收，遊客賞完花園區花海再到淨水池區賞河津櫻，一次兩種享受。

山上區公所為吸引遊客來訪，配合春天櫻花季，於通往淨水池的路旁、南175線近天后宮牌樓處，種植兩大區波斯菊花海，現場還擺設應景的鼠年可愛看板供民眾拍照合影，邀遊客到山上賞花踏青看古蹟，留下美好的回憶。

祕境,山上花園水道博物館,淨水池區,河津櫻,波斯菊,山上區公所

(中時 )