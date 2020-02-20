知名體育記者劉善群在新作《東京奧運634》中披露，楊傳廣被人下毒造成全身無力，痛失金牌說法。(圖/《東京奧運634》封面)

剛創下世界紀錄、聲勢如日中天的楊傳廣為何在東京奧運鎩羽而歸？知名體育記者劉善群在新作《東京奧運六三四》中披露，他曾當面問過楊傳廣，楊斬釘截鐵說被人下毒造成全身無力，才會痛失金牌，但知名作家林博文卻認為楊傳廣是為失敗找藉口，其實是在為他私生活不檢點脫罪。

1960年羅馬奧運楊傳廣就有機會拿下金牌，結果卻失之交臂輸給美國籍同學強生，曾自費調查319槍擊案的前奧運射擊國手陳笏說，楊傳廣當時告訴他，強生年紀比他大，這次沒拿冠軍，以後就沒機會了，所以冠軍是故意讓給強生，還交代陳笏要保密。陳芴等楊過世之後，才在中國時報寫出這段歷史。

陳笏的說法卻遭歷史作家林博文質疑，他引述知名記者龔選舞在美洲時報周刊的一篇報導，表示羅馬奧運比賽前後及兩天賽程中，楊每天晚上和一名來自義大利南部的漂亮神秘女郎外出，代表團官員沒人敢勸他以榮譽和國家為重，應珍惜體力。十項賽事越近，楊和女郎出遊更加頻繁，許多人擔心「亞洲鐵人」這樣下去會不會影響比賽，代表團官員包括團長鄧傳楷、楊的恩人關頌聲和魏振武，看在眼裡，涼在心裡，但大家都不敢得罪「國寶」！

楊傳廣比賽紀律欠佳，同樣發生在四年後的東京奧運。而且情況如出一轍。上次他說是讓給強生，這次則推說是被人下毒，凶手就是叛逃內奸馬晴山。劉善群在新書《東京奧運六三四》表示，楊告訴他，叛逃大陸的馬晴山對他非常熱心，經常遞送飲料給他解渴，沒想到他喝下去之後全身癱軟，比賽期間力不從心，最後輸掉冠軍。

楊傳廣結束選手生涯後，一度留在美國拍電影，可惜風評不佳，後來回到台灣擔任教練，1980年代代表黨外參選台東縣長落選，留在家鄉當乩童，生活並不算如意。

(中時電子報)